Fordulat a forintnál: lépcsőn fel, lifttel le 2019.09.04 09:51

Van egy olyan mondás a piaci-kereskedői körökben, miszerint ha az egyik irányba már csak lassan, fokozatosan megy az árfolyam, majd egy hangulati furdulat miatt sokan kezdik el zárni a pozíciójukat, akkor a "lépcsőn fel, lifttel le" tipikus esete zajlik le. Most éppen ez történik a forint euróval szembeni árfolyamánál, hiszen augusztus második felében fokozatosan és folyamatosan gyengült a forint, de aztán "túlhúzottnak" tűnt ez a mozgás és ráadásul technikai ellenállásba is beleszaladt az árfolyam 332-nél, ami megállította a mozgást, majd lefordult róla. A mára kialakult külpiaci hangulati fordulat mellett pedig, a 330-as lélektani határ alá bukva egyre többen kezdik venni a forintot (short zárások, új vételi pozíciók nyitása), így egy hirtelen hullámszerű forinterősödés bontakozik ki, azaz a korábban lépcsőzetesen felfelé araszoló árfolyam most hirtelen lifttel száll alá. Az euróval szembeni jegyzések most 328,8 körül, a dollárral szembeniek 229,15 körül járnak a bankközi piacon.