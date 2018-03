Szép lassan 320-ig gyengülhet a forint

Az uniós források felhasználásának élénkülését.

Autóipari cégek tervezett nagyberuházásait.

A háztartások fogyasztásának növekedését elsősorban a laza monetáris politikának és a béremeléseknek köszönhetően.

A társasági adó 19%-ról 9%-ra csökkentését 2017 januárjától.

A múlt hónapban ugyanis az MNB céljaival szemben a nemzetközi kötvénypiaci hangulat hatására emelkedhet a hosszú magyar hozamok is, így a következő időszakban akár az eszközvásárlási program erősítése vagy kiterjesztése is szóba kerülhet, hogy célt érjenek.

2017-ben az eurózóna feldolgozóiparának ugrásszerű növekedése a magyar gazdaság növekedését is felhúzta a korábbi 2% alatti éves ütemről 4%-ra - olvasható a Commerzbank elemzésében. A német bank szakértői négy tényezőt látnak a magyar növekedés mögött:Az elemzők szerint a következő időszakban még folytatódhat a magyar gazdaság erőteljes növekedése, középtávon viszont visszatérhet a 2-2,5%-os potenciális ütemhez, ebből a szempontból hasonló lehet a többi régiós országhoz.Az infláció kapcsán a Commerzbank elemzői hangsúlyozzák, hogy a magyar áremelkedési ütem élénkülésére számítanak 2018-ban, az év végére a jegybanki cél közelébe emelkedhet a pénzromlás üteme, de ezzel együtt sem várnak kamatemelést az MNB-től egészen 2019 végéig. A jegybank egyébként az elemzők szerint továbbra is lazító üzemmódban van különböző nem konvencionális eszközökkel, ráadásul ezek az eszközök akár erősödhetnek is.A Commerzbank arra számít, hogy az év első felében szűk sávban 310-312 között maradhat a forint az euróval szemben, majd a második félévben fokozatosan 317-ig gyengülhet a magyar deviza, ahogy az EKB várhatóan fokozatosan kezdi majd leépíteni eszközvásárlásait, vagyis a szigorítás felé indul el óvatosan. Az év végi 317-ről aztán jövőre még jöhet majdnem egy százalékos további forintgyengülés, így 2019 végére 320 körül lehet a jegyzés - teszik hozzá.

Azt az elemzés is kiemeli, hogy nem számolnak hirtelen és jelentős forintgyengüléssel, hiszen a fizetési mérleg többlete továbbra is a GDP 4%-a körül lehet, ami támogatja a forintot. Azt érdemes hozzátenni, hogy a jelenlegi 312 körüli szintről esetlegesen 320-ig emelkedő euró-forint árfolyam kevesebb mint 3%-os forintgyengülést jelentene több mint másfél év alatt, ami egyáltalán nem mondható jelentősnek. Legutóbb egyébként 2016 nyarán volt átmenetileg 320 körül a forint az euróval szemben.A forint szempontjából kockázatként érzékelik, hogy esetleg tovább romolhat a magyar kormány és az EU viszonya, ez pedig az árfolyamban is hozhat átmeneti volatilitást. Kiemelik, hogy a menekültkvóta mellett további frontok nyíltak ebben a harcban, deA német bank szakemberei szerint azok után, hogy 2016-ban Magyarország mindhárom nagy hitelminősítőnél kikerült a bóvli kategóriából, idén, hiszen az S&P és a Fitch is pozitív kilátást tart érvényben a magyar osztályzatra.