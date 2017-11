Tegnap megint lejtőre tették a forintot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel a forint 312,22-nél járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal magasabb a szerda esti szintnél. A magyar deviza tegnap egyébként nagyot gyengült, egy napja még 311 alatt járt az árfolyam. A dollárral szemben 263-nál jár a magyar deviza, a svájci frank pedig 267 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, a feltörekvő piacokon viszont láttunk nagyobb elmozdulásokat. Az orosz rubel például 0,2 százalékot javított a dollárral szemben, a török líra 0,3 százalékkal értékelődött fel, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékkal erősödött.A feltörekvő devizák jó teljesítménye, azonban jelentős részben a dollár gyengülésének köszönhető, az amerikai deviza az euróval szemben is 0,2 százalékot veszített, így 1,1872 körül járt a jegyzés. A japán jen közben 0,3 százalékkal gyengült még a botladozó dollár ellenében is, míg az angol font 0,4 százalékkal erősödött.

A ma megjelenő makroadatok közül az európai inflációs statisztika és az amerikai személyes fogyasztások árindexe érdemel említést.