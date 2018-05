Könnyen idei mélypontján "zárhat" a forint 2018.05.02 19:09

Tegnap 315 fölé is felszúrt az euró árfolyama, de aztán a nap végére magára talált a magyar fizetőeszköz. Úgy tűnik azonban, hogy a keddi gyengélkedés nem csak az illikvid piacnak volt köszönhető, hiszen ma estére is 314,5 fölé emelkedett a kurzus. Talán a következő hétéves uniós költségvetési ciklus terveiből kirajzolódó kisebb támogatások árnyékolják be a befektetők kedvét, igaz, ennek ellentmond, hogy ma a zloty esetében nem láttunk hasonló mozgást.