Tétova a forint, fontos beszédre kell ma figyelnünk

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Felkészül az MNB a kamatok normalizációjára és kész majd lépéseket tenni - ezek voltak azok az üzenetek, amelyek a szigorodás felé elmozdulásra vallottak az MNB monetáris politikájában, igaz a ténylegesen bejelentett monetáris politikai eszköztár-átalakítások (MIRS és jelzáloglevél vásárlások év végén történő beszüntetése) azért nem jelentenek nagy meglepetést, illetve rövid távon érdemi szigorítást. A jegybanki alelnök szerint legalább jövő év közepéig nem kell kamatot emelniük az inflációs kilátások alapján. Éppen emiatt a forint vissza is gyengült egyhavi csúcsáról az euróval szemben 322,8-ról 323,5-324 közöttre, ma reggel csak minimális erősödés látszik 323,4-ig.

Amennyiben a technikai képet nézzük, azt látjuk, hogy nagyon erős támasz zónával néz szembe 322,5-323 körül az EUR/HUF, azaz több akadály is látszik a forint további erősödése útjában, nem véletlen, hogy egyelőre nem is tudott tartósan erősödni a magyar fizetőeszköz.

Közben azért az is lényeges, hogy a múlt heti 625 bázispontos török jegybanki kamatemelés hatása teljesen eltűnt a török lírából, újra 6,35-6,4 körül ingadozik a dollárral szemben, azaz a régiónkban zajló kedvezőtlen folyamat (nem tudta visszaerősíteni a jegybank a lírát) a forint ultaalacsony kamata miatt a forint relatív megítélésének sem kedvez. Lényeges, hogy holnap jelentik be a középtávú török gazdaságpolitikai tervet, ez a lírára és áttételesen a régió többi devizájára is kihathat.

Még mindezek előtt ma délután 3-kor érdemes lesz figyelniegy berlini konferencián, és ez akár kimozdíthatja az euró/dollárt is a berajzolt, lényegében több hónapja érvényes szűk sávjából is valamelyik irányba. Mindezek mellett a ma kezdődő EU-csúcsra, az arról érkező üzenetekre is érdemes lesz figyelni (menekültelosztási keretek, Brexit-stratégia, stb.).