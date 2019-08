Ránk ijesztett a forint - Nincs megállás a történelmi mélypontig? 2019.08.23 08:43

Péntek reggel 328,2-nél kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest. Csütörtökön mérsékelten gyengült a magyar deviza, a pechünk az volt, hogy ezzel pont idei mélypontjára esett. Ha innen nem tud visszakorrigálni, akkor felfelé már csak a lélektanilag fontos 330-as szint és a tavaly nyáron látott 330,8-as történelmi forintmélypont jelenthet megállót. A dollárral szemben most 296,45-nél járunk, ott szintén közeleg a kritikus 300-as szint, míg az angol font reggel 362,33 forintba kerül.

Egyelőre a régióban is csendesen indul a nap, pedig érdemes lesz figyelni elsősorban a lengyel zlotyra is, hiszen tegnap is a lengyel deviza húzta magával lefelé a forintot is. Most egyelőre minimális elmozdulás látszik a zloty és a cseh korona esetében is. Közben a feltörekvő piacon a török líra sem mozdult érdemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben.

A dollár is tovább kapaszkodik az euróval szemben, reggel 1,1067-nél jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos erősödést jelent tegnaphoz képest. Vagyis ott is közeleg egy kritikus szint 1,10-nél, amire érdemes lehet figyelni. Közben a japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdi a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékkal esett vissza.

Láthattuk, hogy pattanásig feszült a piac, a forint és a dollár árfolyamában is kritikus szintek fenyegetnek. Éppen ezért kiemelten érdemes lesz figyelni Jerome Powell Fed-elnök beszédét magyar idő szerint délután négykor, mely akár az áttörést is meghozhatja. Ha a jegybankár a vártnál keményebb hangot üt meg és lelombozza a további kamatvágásra számító befektetőket, akkor a dollár tovább mehet, akár az 1,10 is veszélyben lehet, illetve abban az esetben a forint is a 330-cal kacérkodhat.