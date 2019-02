Megint a 320-at vette célba a forint - Ennyi volt az erősödés? 2019.02.07 08:23

Csütörtök reggel 318,92-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos forintgyengülést jelentett a szerda esti jegyzéshez képest. Az elmúlt napokban láthatóan kifulladt a forint erősödése, sőt mostanra a gyengülés felé mozdultunk el, hiszen a mélypont 315 körül volt a közelmúltban, onnan már több mint egy százalékos a forintgyengülés. Azzal, hogy tegnap a 318-as szint fölé gyengült a magyar deviza és felette is maradt, nem túl jó előjelekkel fut neki a következő időszaknak, könnyen lehet, hogy megint a 320-as szint kerül a fókuszba. A dollárral szemben most 280,7-nél járunk, míg az angol font 362,9 forintba kerül.

A versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással kezdték a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékot esett a dollárral szemben, illetve a dél-afrikai rand is hasonló mértékben esett vissza.

A dollár tegnap megpróbált erősödni az euróval szemben, ismét 1,14 alá esett vissza a jegyzés. Csütörtök reggel egyelőre további minimális erősödést látunk az amerikai devizától, 1,1362-nél áll most a keresztárfolyam. Eközben a japán jen és az angol font is alig mozdult egyelőre.

Ma elsősorban a Bank of England kamatdöntésére figyelnek a befektetők, ugyan a kamat szinte biztosan nem változik, de kérdés, hogyan értékeli a jegybank az elhúzódó Brexit-folyamatot. Emellett a Fed néhány döntéshozója is megszólal, Theresa May brit kormányfő pedig Brüsszelben próbál tovább alkudozni.