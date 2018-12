Tovább esik a török líra, 324 alatt kezd a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 323,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. Tegnap érezhetően gyengült a magyar deviza, délután 324-nél is járt a jegyzés, ami mintegy másfél egységgel volt magasabb a kedd reggelinél. A dollár szerdán 285,75-nél járt, míg az angol font 362,62 forintba került.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot, míg a feltörekvő piacokon megint a török líra felé fordult a befektetők figyelme. A líra tegnap nagyot esett a dollárral szemben, majd ezt folytatja ma reggel is, az 5,43 feletti árfolyam újabb 0,8%-os gyengülést jelent. Ezzel párhuzamosan a dél-afrikai rand minimális mértékű erősödést mutat.A dollár napok óta gyengült, majd tegnap fordult a kocka, egyelőre ma reggel is folytatja az erősödést az amerikai deviza. Így most 1,1327 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Ma magyar szempontból a részletes GDP-adatra figyelhetnek elsősorban a befektetők, ami perceken belül megjelenik, globálisan pedig az olasz helyzet mellett Mario Draghi beszédét emelhetjük ki.