Tovább kapaszkodik a líra, ami a forintnak is jó hír

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 323,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a magyar deviza szempontjából hétfőhöz képest. Tegnap azonban érezhető erősödést produkált a forint, így sikerült eltávolodni a 325-ös szinttől. A dollár jegyzése kedd reggel 275,4 közelében volt, míg az angol font 361 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt gyengüléssel kezdett, mindkét régiós deviza 0,1 százalék körüli visszaesést mutat az euróval szemben. A tágabban vett feltörekvő piacokon tovább javult a hangulat reggelre, a török líra 1,15 százalékkal erősödött a dollárral szemben a hétfői 3%-os szárnyalás után, a dél-afrikai rand pedig 0,15 százalékot javított.

Az euró-dollár árfolyamban is nagy kilengéseket láttunk hétfőn, először az euró kezdett erősödni látszólag komoly ok nélkül, majd estére nagyrészt vissza is korrigált. A keddi napot minimális elmozdulással kezdi a devizapár, 1,1754 körül jár most a jegyzés. Közben a japán jen 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, az angol font pedig minimális elmozdulást mutat.

Különösen fontos makroadat ma nem jelenik meg, elsősorban a jegybanki nyilatkozatokra lehet érdemes figyelni a nemzetközi devizapiac szempontjából.