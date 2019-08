További jüangyengülést kaphat a nyakába Trump

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A Bank of America-Merrill Lynch szakemberei szerint 7,5 fölé emelkedhet a dollár-jüan árfolyam, ha az amerikai elnök 25%-ra emeli a 300 milliárd dollárnyi kínai termékre a múlt héten kivetett 10 százalékos vámot. Az elemzők szerint erre van esély, mivel ismét fagyossá vált a két nagyhatalom kapcsolata.Az elemzők korábban 6,63-as árfolyamcsúcsot vártak, most azt gondolják, hogy a múlt héten bejelentett vámok hatására 7,3-ig gyengülhet a jüan az év második felében, ha pedig a tarifát feljebb viszi Trump, akkor a 7,5-ös szint is elérhető.