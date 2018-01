Utóbbi annak köszönhető, hogy a dollár továbbra is gyengülő pályán van, vagyis Donald Trump elnök szavai - miszerint erős dollárt akar látni - csak átmenetileg támogatták a fizetőeszközt.

Trump sem tudta megmenteni a dollárt 2018.01.26 08:16

Péntek reggel a forint 309-nél kezdi a napot az euróval szemben, ez csak egy hajszállal volt alacsonyabb a csütörtök esti árfolyamnál. A magyar deviza szép csendben csordogál a 308-310-es sávban az utóbbi napokban, onnan majd talán a jövő keddi MNB-kamatdöntés mozdíthatja ki a jegyzést. A dollárral szemben 248,17-nél járunk reggel, míg a svájci frank 264,78 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona sem mozdult péntek reggelre, míg a feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékkal erősödött csak a dollárral szemben, a török líra 0,35%-ot javított, míg a dél-afrikai rand 0,3%-os felértékelődéssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyamban jelentős kilengéseket láttunk tegnap, hiszen először az EKB délutáni kamatdöntését követően Mario Draghi szavai egészen 1,254-ig küldték az eurót, majd este megszólalt Donald Trump is, aki az erős dollár mellett tett hitet, ami 1,237-ig lökte vissza a jegyzést. Ezek után péntek reggel megint majdnem fél százalékos dollárgyengülést látunk, 1,246 körül jár most a jegyzés. És ezzel valószínűleg még nincs vége a csapkodásnak a piacon, hiszen ma délután kettőkor ismét megszólal majd Trump Davosban, ami miatt érdemes lesz figyelni a dollárra is.

Davos mellett ma érkeznek érdekes adatok, a britek és az amerikaiak is közlik a negyedik negyedéves GDP-növekedés első adatát.