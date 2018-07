Kora estére a dollár piacán is megnyugvás látszik a korábbi hirtelen ijedség után, bár még így is 0,6 százalékos gyengülésben van az amerikai deviza tegnaphoz képest, 1,1708 körül jár a jegyzés az euróval szemben.

325-is tépték a forintot 2018.07.20 15:02

Nagyot ugrott a forint is a dollár gyengülésével párhuzamosan, ahogy a többi feltörekvő devizán is enyhült a nyomás. Most 325,3 körül jár az euró-forint,d e volt 325 közelében is.