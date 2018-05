Tud még gyengülni a forint 315 után

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A forint 315,2-nél állt szerda reggel az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a kedd esti árfolyamnál. Az utóbbi hetekben a magyar deviza fokozatosan gyengült vissza, egy hónap alatt 1,2%-kal emelkedett az euró-forint jegyzés. A jelenlegi árfolyam egyébként egy május elsejei felszúrástól eltekintve idei mélypontot jelent a forint szempontjából. A dollárral szemben 266,1-ig gyengült a magyar deviza, ami egyértelműbb idei mélypontot jelent a forint számára.

A régióban a forinttal párhuzamosan gyengült a lengyel zloty az utóbbi napokban, sőt a lengyel deviza 2,2 százalékos gyengülése egy hónap alatt meghaladta a forintét. A szerda reggel is hasonló hangulatban kezdődik, a zloty 0,1 százalékkal gyengült az euróval szemben, miközben a másik régiós deviza, a cseh korona stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra vesszőfutása jellemezte az utóbbi időszakot, ma reggelre megint 0,6%-kal gyengült a dollárral szemben, így egy hónapos időtávon 7%-ra hízott a líra zuhanása. Az orosz rubel eközben szintén fél százalékot bukott, míg a dél-afrikai rand 0,6 százalékos eséssel kezdett.A fentiekből az látszik, hogy megint a feltörekvő devizákkal kapcsolatos hangulatromlás mozgatja elsősorban az árfolyamokat, ebből pedig most a régiónk is kiveszi a szerepét. A sérülékenynek tekintett feltörekvő devizák esetében Donald Trump amerikai elnök tegnapi döntése indíthatta be az újabb gyengülési hullámot, a politikus felmondta az iráni atomegyezményt, ami tovább élezheti a feszültséget az USA és Irán között.A dollár utóbbi napokban látott erősödése is folytatódik szerda reggel, az amerikai deviza 1,18435-ig kapaszkodott az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a kedd esti árfolyamnál. Ezzel egy hónap alatt már 3,9%-kal került lejjebb a devizapár. Közben a japán jen 0,4 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font 0,15 százalékkal esett vissza.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, elsősorban továbbra is a jegybaki kamatvárakozások és a geopolitikai feszültségek mozgathatják az árfolyamokat.