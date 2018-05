Túlhúzták a dollárt, jöhet még egy kis gyengülés

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Elegendő volt az elmúlt három heti dollárerősödés akkor, ha nem gondoljuk, hogy az Amrika és a világ többi része közötti növekedési ütemkülönbség nem tágul tovább és a Donald Trumppal kapcsolatos politikai kockázatok tartósan elmúltak - ezt hangsúlyozza az ING Bank devizapiaci összefoglalója. Meglátásuk szerint tehát a dollár nem erősödik egyelőre tovább. Sőt kis gyengülés mutatkozik akkor, ha közben néhány technikai elemzési indikátort nézünk.A dollárindex ellenállás nélkül repült át a 200 napos mozgóátlagon, most viszont ahhoz közelít (92-nél), amiről elvileg elrugaszkodhatna majd az index. Ha viszont ezen mégis átesne, akkor akár 90 körülig is ereszkedhetne, ekkor tesztelné vissza teljesen az index az egyéves csökkenő trendvonalat, ahonnan kitört április második felében.Holnap jelennek meg az első negyedéves GDP-adatok világszerte, így ez a devizapiacok szempontjából is kiemelt adatközlési nap lesz:

Az euró/dollár árfolyamnál is látványosan elakadt a dollár menetelése 1,1820 körül, most 1,1960 körül jár a kereskedés és amint látjuk, kissé 1,20 felett jár a 200 napos mozgóátlag, így elvileg lenne még tere a dollár további gyengülésének.

Ha a dollár menetelése tényleg véget ért, az fellélegzést jelenthetne a nyomás alatt álló feltörekvő piaci devizáknak, így akár a forintnak is, amely ma reggel továbbra is a 315,3-315,5 körüli magasságban hullámzik a bankközi piacon. 315,7 felett új kétéves forintmélypontról beszélhetnénk.

Amint berajzoltuk, a csökkenő trendvonal egyelőre a jelek szerint tartja az árfolyamot, azaz 314 körül látszik egy támasz az árfolyamban.

A dollár menetelésének megállása a dollár/forint árfolyamban is látszik: 267 közeléből 264 alá bukott az árfolyam péntekre és most is ott látjuk a kereskedést.