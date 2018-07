Bár Mario Draghi EKB-elnök nagy újdonságot nem mondott eddig a percig a mai kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatón (az euró/dollár sem mozdult el tartósan egy irányba), a forint újabb lendületet vett (már a fél hármas sajtótájékoztató előtt és azóta is folytatta), így az euróval szembeni jegyzések ismét 324-ig estek. Ma délelőtt 323,8 körül akadt el a forint erősödése egy fontos technikai szinte, így érdemes lesz figyelni, hogy ezúttal sikerül-e letörni ezt a szintet, mai már eleve a forint egyhetes csúcsát jelenti.

Az elmúlt másfél óra alapján úgy tűnik: valóban erős volt az a a technikai akadály, amibe beleütközött a forint árfolyama az euróval szemben 323,8 körül, mert azóta folyamatos a gyengülése és most már 324,8-nál jár az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy már csak 0,2%-os napi forinterősödésről van szó a Trump-Juncker megállapodás másnapján. A dollár reggel óta erősödni kezdett az euróval szemben 1,1740-ről 1,1710-ig, így a dollár/forint jegyzések 276,4-ről 277,3-ig visszaemelkedtek a bankközi piacon.

Úgy tűnik, hogy első körben falba ütközött a forint, elakadt az erősödése 324 alatt az euróval szemben, azaz valóban megfogta az erősödését az előző posztban jelzett emelkedő trendvonal. Most 324,2 körül álldogál az árfolyam. A dollár kurzusa 276,7-nél jár.

Vágtat a forint 2018.07.26 11:28

Tovább erősödik a forint a kockázatvállalás erősödésével, amit a tegnapi Trump-Juncker megállapodás váltott ki. Az euró jegyzései már 324 alá buktak a bankközi piacon, ez újabb egyhetes forintcsúcsot jelent. Ezzel már el is érte az árfolyam a berajzolt emelkedő trendvonalat, tehát most zajlik ennek a tesztje. Amint a tegnapi forintpiaci elemzésünkben rámutattunk: jelentős forint elleni short pozíciók építettek ki a külföldiek április-június között, az elmúlt három hétben viszont ezt nem kezdték el érdemben csökkenteni, hanem kivártak, így tehát ha a technikai kép változna (letörik a trendvonal), és például a tömegesen nyitott shortpozíciók veszteségkorlátozó szintjén is átmenne az árfolyam, akkor esélyes, hogy hullámszerű további forinterősödés alakulna ki.