Úgy néz ki, emiatt a két grafikon miatt hirdetett újra devizaháborút Trump

Az Egyesült Államok hat legfontosabb külkereskedelmi partnerével szemben nézett dollárindex tegnap estére 95,5-ig, egyéves csúcsra kapaszkodott és éppen ez, illetve a mögötte meghúzódó Fed kamatemelési várakozások voltak azok, amelyek a feltörekvő piaci devizák között a forintot is nyomasztották, 327-ig esett az euróval, 281-ig a dollárral szemben.Aztán este már a Twitteren ostorozta a Fed kamatemeléseit és az emiatt erős dollárt Trump:Előtte egyébként 2017 elején, 100 feletti dollárindexnél volt egy intenzívebb kommunikációs sorozata Trumpnak, amelyben a túl erős dollár miatt panaszkodott, "amely megöl bennünket". Már akkor is a kínaiakat ostorozta, amiért a jüan leértékelésén keresztül szereznek versenyképességi előnyt az exportőreik számára.

Ma a CNBC adta le az interjúját az elnökkel, amelyben az EU-t és Kínát is ostorozta devizaleértékelési (alacsony kamat-) politikája miatt. Az Európai Központi Bank független intézményként a 2%-os inflációs céltól elmaradó infláció miatt tart fent negatív irányadó rátát, de miután idén lezárhatja az eszközvásárlási programját, jövőre már kamatot emelhet. Ezek a jelek az utóbbi időszakban már inkább erősítették az eurót, így tehát euróleértékelési politikáról helytelen beszélni az EU kapcsán.A kínaiak viszont valóban élhetnek ezzel, részben éppen amiatt, hogy így ellensúlyozzák a saját exportőreiknél a Trump által kivetett magasabb importvámok kedvezőtlen hatásait. Az elmúlt hetekben látott masszív jüanesés (ami a dollár megerősödését is jelenti egyúttal) tehát a Trump által elkezdett kereskedelmi háború egyfajta természetes következménye is.A kínai jegybank az elmúlt hetekben ugyanis fokozatosan engedte gyengébb szintre bukni a jüant a dollárral szemben, tegnap már a 6,80-as szintet is átvitte felfelé az árfolyam és sajtóhírek szerint olyan jelzéseket is tett a jegybank, amelyek burkolt monetáris lazításként is felfoghatók (arra utasította az állami kereskedelmi bankokat, hogy a magas kamatozású vállalati kötvénypiacról kiszoruló vállalatoknak adjanak hitelt). A jüan intenzív gyengülését is észrevehette tehát Trump és ezért is kezdhette el most is a devizaháborús kommunikációját, ahogy másfél éve, 6,80-6,90-es dollár/jüan mellett szintén ezt tette. Úgy tűnik tehát, hogy ezt a két grafikont kiemelten figyeli Trump.