Újabb kétéves mélyponton járt ma a forint a dollárral szemben 2019.04.29 21:37

A késő délutáni intenzív forintesés után volt egy kis visszaerősödés az euróval szemben 324 közeléből 323,3-ig, de az esés során átmenetileg 290 felett járt a dollár a forinttal szemben, azaz a magyar fizetőeszköz újabb kétéves mélyponton járt. Most este az árfolyam 289 körül mozog, hiszen közben a dollár gyengül az euróval szemben. Amint már múlt héten rámutattunk: az 1,1115-ös szint fontos támasz az árfolyamban, onnan valóban el is kezdett emelkedni az euró, elkezdett gyengülni a dollár, most pedig 1,1180 körül jár a kereskedés. Összességében tehát még a gyengülő dollár mellett is ki tudott alakulni az új két éves forintmélypont.