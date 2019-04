Kétéves mélyponton kezd a forint - Merre tovább? 2019.04.25 08:51

A világ legfontosabb devizakeresztje, az euró/dollár tegnap este kétéves mélypontra bukott azzal, hogy letörte az 1,1180-as támasz szintet és ma reggel is 1,1150 körül jár a kereskedés, azaz kétéves csúcson jár a dollár. Ez azzal együtt következett be, hogy a dollárra vonatkozó határidős vételi pozíciók állománya jelentősen nőtt az utóbbi hetekben, noha a Fed irányadó rátájával kapcsolatos határidős kamatvárakozások nem erősödtek ugyanezen időszak alatt. A piac továbbra is arra számít, hogy decemberig legalább egy, de akár két kamatvágást is végrehajt a Fed a mostani 2,25-2,5%-os kamatból a gazdaság várható lassulása miatt (kifut a Trump-féle adócsökkentés élénkítő hatása). Figyelmeztető ezzel együtt az is, hogy az euró/dollár túladottságot közelítő helyzetbe került (napos RSI 31-es), azaz mindez afelé mutatna, hogy a dollár erősödési hulláma lelassul, esetleg megfordul.

Egy ilyen fontos szint letörése (1,1180) azonban a tapasztalatok szerint inkább afelé mutat, hogy a dollár ereje megmaradhat, sőt akár fokozódhat. Ezt az is táplálhatja, hogy az európai konjunktúra-folyamatok romlása miatt az EKB már nem kamatemelésen, hanem további lazításon gondolkodik (likviditásnyújtási program és differenciált egynapos betéti ráta rendszer).

A devizapár két lába tehát egyelőre úgy mozdulhat, hogy az euró/dollár tovább süllyedhet, igaz a következő erősebb támasz is közel húzódik: 1,1130-nál, ami elsőre megálljt parancsolhat a dollárnak.

Mivel a külkereskedelmileg hat legfontosabb devizából képzett dollárindexben kétharmados az euró súlya, így érthető, hogy a dollárindex is új kétéves csúcsra futott 98-as szint felett. Ezzel egyúttal a berajzolt 61,8%-os Fibonacci korrekciós szinten is átjutott kissé felfelé az árfolyam, ami szintén fontos fejlemény és a technikai elemzés szerint további dollárerősödés felé mutat. Korábban azonban a dollárindex 100 körüli/feletti szintjénél Donald Trump rendre kifakadt a túl erős dollár kedvezőtlen hatásai miatt ("megöl bennünket"), így várható, hogy az amerikai elnök Fed kamatpolitikával kapcsolatos bírálatai még erősebbek lesznek, ami kiválthat akár dollárgyengülést is.

A fentiekben tehát azt láttuk, hogy bár fundamentális háttér alapján inkább a kamatcsökkentés felé haladhat a Fed a várhatóan lassuló amerikai gazdaság miatt, a dollár mégis fontos technikai szinteken jutott át olyan piaci környezetben, amelyre nem mondható, hogy erős lenne a kockázatkerülés (és a dollárba menekülés). Mindezzel párhuzamosan az utóbbi hetekben a forintot folyamatosan nyomasztotta az MNB március végi kamatdöntéséhez kapcsolt üzenet: csak egyszeri kis kamatemelés történt.

A piacok nem erre számítottak és mivel a különböző inflációs mutatók a jegybanki cél felett, illetve a toleranciasáv felső széléhez közelebb mozognak, valamint lehetnek felfelé mutató inflációs kockázatok a gyors béremelkedések és lakossági fogyasztás miatt. Így a befektetők egy része tarthat attól, hogy a jegybank a szükségeshez képest lazább monetáris politikát folytathat és ez rontja a forint vonzerejét. Emiatt a forint az euróval szemben tartósan a 320-as, illetve afeletti szinteken ragadt, illetve tegnapra 322-ig esett, így újra átjutott felfelé a 200 napos mozgóátlagon 321,4-nél. Amint látjuk: a mostani 322-es szintnél elérte az EUR/HUF a csökkenő trendvonalat, és ha ezen sikerülne átjutni, az további forintesés előtt nyitná meg az utat.

Már az eddigi forintgyengélkedés és dollárerő is oda vezetett tegnap estére, hogy az árfolyam 288 fölé lendült, azaz új kétéves mélypontra bukott a forint a dollárral szemben. Ma reggel 288,4-nél jár az árfolyam és ha további forintesés jönne, illetve erősödne a dollár, akkor 291,5-nél, illetve 295,5 körül látszanak erősebb ellenállások az USD/HUF felfelé menetelésének útjában.

