Az eurózóna kompozit beszerzési menedzser indexe 51,3 pontra ereszkedett a márciusi 51,6 pontról, mivel a feldolgozóipari komponens még mindig bőven az 50 pontos kulcsfontosságú határvonal alatt jár (47,8 pont), a szolgáltatói komponens pedig a márciusi 53,3-ról 52,5 pontra süllyedt. Ez azt jelzi, hogy nem volt még meg márciusban a gödör alja az eurózóna növekedését illetően (bár lehet, hogy a német gazdaságban már igen), így a 10 órási eurózónás adatok hatására tovább esett az euró a dollárral szemben egészen 1,1240 közelébe és jelenleg is itt mozog. Az eurózóna konjunktúrájának további gyengülése a növekedési kilátások és a kockázati étvágy romlása miatt a kelet-közép-európai devizákat is megviseli kicsit, ezért gyengült a forint is és az euróval szemben újra 320 fölé lendültek a jegyzések (320,2-ig). A dollár erősödése és a forint esése miatt a dollár/forint jegyzések 284,5-285 közöttig ugrottak.

Továbbra is szenved a német ipar: bár a Markit kutatóintézet gazdasági aktivitást mérő beszerzésimenedzser-indexei szerint áprilisban valamelyest javult a helyzet márciushoz képest, nagy felpattanásról egyelőre nem beszélhetünk. Öröm az ürömben, hogy közben a szolgáltatói szektor kilátásai (az erős belső keresletnek köszönhetően) változatlanul nagyon jók Németországban, ami így biztosítékot jelenthet a recesszióval szemben az euróövezet legnagyobb gazdaságában. Közben a francia bmi mutatók is a kilátások kis mértékű javulásáról számoltak be. Összegezve: még mindig nem néz ki túl jól az euróövezeti gazdaság, de talán túl lehetünk a mélyponton.

A március végi MNB kamatdöntés, illetve az egyszerinek mondott monetáris szigorítás tartós forintgyengülést okozott 316-ról 322-ig, és ezzel a 200 napos mozgóátlagon is átment felfelé az EUR/HUF, illetve a csökkenő trendvonalat is átvitte felfelé. Aztán az utóbbi napokban látszólag különösebb ok nélkül elkezdett erősödni a forint és egészen 319,5-ig jutott az euróval szemben, ami három hete a legerősebb forintot jelenti.

Ez azt jelenti, hogy az árfolyam most 319,5 körül szinten a forint esetén nem túl erős technikai támasznak számító 100 napos mozgóátlagnál jár.

A forint visszaerősödése az euróval szemben most kilóg a régiós devizák teljesítményéből, de előtte március végétől az esése is kilógott, így most csak annak korrekciója következett be. Közben figyelemre méltó, hogy a török líra megint gyengülő pályán jár, ami összefügg a török önkormányzat választásokkal, és az azok körüli nagyfokú politikai bizonytalansággal (a török államfő pártja elvesztette Isztambult és Ankarát, de Isztambulban megismételt választások lehetnek).

A forint a dollárral szemben 282-283 között hullámzik, azaz az elmúlt napok forinterősödésével el tudta kerülni, hogy 288 felett új kétéves mélypontra bukjon a zöldhasúval szemben.

