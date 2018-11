Újra próbálkozhat a forint, három havi csúcson a líra

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A jelek szerint a pénteki forintgyengülés a külpiaci hangulati okok mellett összefügghetett már a Moody's késő esti döntésével, miszerint se a hitelbesorolást, se annak kilátását nem javította az intézmény. Emiatt végül se péntek este, se ma reggel nem látszott forintgyengülés. Sőt ma reggel minimális erősödés mutatkozik 322,5-ről 322,3-ig.Ebben szerepe lehet annak, hogy Matteo Salvini, az olasz kormány belügyminisztere, miniszterelnök-helyettese és a Liga vezére a hétvégén már arra utalt, hogy végülis engedhet az olasz kormány a Brüsszellel folytatott csatában és csökkentheti a jövő évi deficitcélt.

Amint az alábbi ábrán látszik: az EUR/HUF alulról tesztelheti a berajzolt emelkedő trendvonalat, illetve az 50 és 100 napos mozgóátlagot, ami a forint erősödése irányába mutató jel, ha csak technikai elemzési alapon gondolkodunk.

Az euró/dollárt érdemben nem befolyásolta a hétvégi rendkívüli EU-csúcs várakozásoknak megfelelő eredménye, miszerint az EU27 jóváhagyta a kialkudott kilépési feltételrendszert és a politikai nyilatkozatot a hosszabb távú együttműködés kereteiről. A jegyzések 1,1370-nél járnak, az 1,13-as bázishoz közel. A mai IFO német gazdasági hangulatindex lényeges lesz az árfolyam szempontjából is, a hét további fontos eseményeit pedig az alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

A font/dollárt sem mozgatta meg a hétvégi Brexit-csúcs eredménye, hiszen innentől kezdve inkább az a nagy kérdés, hogy meg lesz-e a többség a brit parlament alsóházában a Theresa May miniszterelnök által elért Brexit-megállapodás támogatására, vagy sem. Az utóbbi esélyesebb, mert egyrészt a brit ellenzék jelentős része elutasítja a kialkudott feltételeket, másrészt a kormánypárton belül is van legalább 40-45 ellenző (akik elindították May ellen a bizalmatlansági indítványt), harmadrészt akik újabb népszavazást akarnak, nekik is érdekük lehet leszavazni a tervet. Így a font a következő egy-két hétben feltehetően erősen sérülékeny lesz a szavazás kimenetelével kapcsolatos hírekre.

Érdemes egyébként megnézni, hogy a hétvégi orosz-ukrán feszültség mit okozott a két ország devizájában: az orosz rubel eddig mintegy 0,6-0,7%-ot gyengült a dollárral szemben, a dollárban denominált RTS-index 1,6%-ot esett, a rubel-alapú MOES pedig 1,3%-ot. Közben az ukrán hrivnya eddig mindössze 0,3%-os gyengülést produkált az euróval szemben.

Lényeges egyébként az is, hogy a török líra mit csinál: amint látjuk, háromhavi csúcsra kapaszkodott a dollárral szemben 5,25-ös szintnél, azaz aki augusztus végén, illetve szeptember elején belevett, az nemcsak a jelentős líraerősödésen keresett, hanem a még magasabb török líra kamattartalmon is.