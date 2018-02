Üthet még egyet a forinton ma az MNB?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 313,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Az utóbbi napokban érezhetően gyengült a forint, tegnap új idei mélypontra esett a deviza, egészen 314 közelébe kúszott fel az euróval szembeni jegyzés. Ma kora délután kamatdöntő ülést tart az MNB Monetáris Tanácsa, a szakemberek nem várnak változtatást a kamatkondíciókban és az eszközökben, de egyáltalán nem lesz mindegy, milyen hangot üt majd meg közleményében a jegybank, mennyire tűnik majd elszántnak a laza kondíciók mellett. A dollárral szemben 254,34-nél járt a forint reggel, míg a svájci frank 271,58 forintba került.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a kereskedést, míg a feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékot javított a dollárral szemben, a török líra viszont kismértékben gyengült, akárcsak a dél-afrikai rand.Az euró-dollár piacon az utóbbi napokban a szokásosnál nagyobb kilengések jellemezték a kereskedést. Tegnap például a nap első felében majdnem fél százalékos dollárgyengülést láttunk, majd délutánra ezt le is dolgozta az amerikai deviza. Kedd reggel megint kismértékű emelkedést látunk az árfolyamban, 0,1 százalékkal 1,233-ig kúszott fel az euró-dollár. Közben a japán jen is kismértékben erősödött a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Egy sor a devizapiac szempontjából fontos makroadat jelenik ma meg, magyar szempontból a már említett kamatdöntés lesz érdekes, míg a nemzetközi piacon elsősorban Jerome Powell új Fed-elnök kongresszusi meghallgatására figyelnek a befektetők, a jegybank részéről érkező üzenetek a dollárra is hatással lehetnek.