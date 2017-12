A nap második felében is folytatódott a dollár gyengülése, késő délutánra 1,20 fölé emelkedett az euróval szembeni árfolyam.

Na, sikerül 310 alatt zárnia az évet a forintnak? 2017.12.29 08:08

Reggel a forint 310,36-nál indítja a napot az euróval szemben, ez 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. A dollárral szemben 259,64-nél járt a forint, míg a svájci frank 265,44 forintba került. Az utóbbi napokban a forint folyamatosan a 310-es lélektani szintet kerülgette, átmenetileg alatta is járt néhány pillanatra. Az év végi hivatalos keresztárfolyamot pénteken dél körül állapítja meg az MNB, de a nap második felében is folytatódik majd a kereskedés, vagyis nem hivatalosan majd csak este zár be 2017-re a forint piaca.

A forint versenytársai is a szokottnál nagyobb kilengéseket mutattak az utóbbi napokban, főleg a cseh koronában láttunk jelentős mozgást. Péntek reggel a lengyel zloty és a cseh deviza is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, a török líra 0,45%-kal esett vissza, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékkal erősödött.

A dollár is gyengélkedett az utóbbi napokban, péntek reggel további 0,1%-kal került feljebb az euró-dollár jegyzés, ami így 1,1956 körül járt. A japán jen eközben 0,2 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,2%-ot javított.

A ma megjelenő magyar adatok közül kiemelkedik a reggel érkező felülvizsgált pénzügyi számlák-statisztika az MNB-től. A nemzetközi színtéren pedig a német inflációra figyelhetnek a befektetők, ami az euró-dollár árfolyamra lehet hatással.