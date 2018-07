Vágtat a forint 2018.07.26 11:28

Tovább erősödik a forint a kockázatvállalás erősödésével, amit a tegnapi Trump-Juncker megállapodás váltott ki. Az euró jegyzései már 324 alá buktak a bankközi piacon, ez újabb egyhetes forintcsúcsot jelent. Ezzel már el is érte az árfolyam a berajzolt emelkedő trendvonalat, tehát most zajlik ennek a tesztje. Amint a tegnapi forintpiaci elemzésünkben rámutattunk: jelentős forint elleni short pozíciók építettek ki a külföldiek április-június között, az elmúlt három hétben viszont ezt nem kezdték el érdemben csökkenteni, hanem kivártak, így tehát ha a technikai kép változna (letörik a trendvonal), és például a tömegesen nyitott shortpozíciók veszteségkorlátozó szintjén is átmenne az árfolyam, akkor esélyes, hogy hullámszerű további forinterősödés alakulna ki.