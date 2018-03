Végignézi a forint a nagy csapkodást

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A hétfői nagy amerikai részvénypiaci szárnyalást tegnap teljesen visszaadták a piacok, az S&P500 index a 200 napos kulcsfontosságú mozgóátlagig esett vissza, ami ha elesne, további zuhanás is jöhetne.A felfokozott részvénypiaci csapkodás a kockázatkerülésen keresztül a devizapiacokra is kihat, az euró/dollár és a dollár/jen is érzi a hangulati fordulatokat. Előbbi hétfőn még 1,25 közelébe kapaszkodott, majd tegnap a hangulatromlás újra a dollárt erősítette. Közben kiderült, hogy mégiscsak Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor fogadta a kínai államfő, ami erős demonstratív jelzés az amerikai-kínai kereskedelmi villongások szemszögéből is, a kínaiak erős "ütőkártyával" rendelkeznek ilyen értelemben is.

A forint mindezen külpiaci viharokat meglepően nyugodtan tűri, gyakorlatilag nem mozdul az euróval szembeni árfolyam péntek este óta a 312,5-313 közötti nagyon szűk zónából. Amint látjuk, közben egy szűkülő háromszög mindkét szára is nagyon közel van már, ami lekorlátozza a forint mozgását a kitörésig (ha lesz ilyen).

A forint szokatlan nyugalma a régiós devizákat vizsgálva is látszik: a zloty pici erősödést, a korona csekély gyengülést legalább mutatott az euróval szemben múlt péntek óta, a többiek pedig azért kilengtek a nemzetközi viharok mellett. A forintot nyugalmából a tegnapi MNB kamatdöntés sem billentette ki, hiszen semmiféle meglepetés nem volt se a döntésben, se annak kommunikációjában.

A dollár hullámzása és a forint stabilitása együtt oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések legalább egy picit mozgolódnak: 251-254 között láttuk az árfolyamot az elmúlt három kereskedési napon, ma reggel 252,6 körül álldogálnak a jegyzések a bankközi piacon.