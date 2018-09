A forinttal párhuzamosan a török líra is gyengülni kezdett a dollárral szemben, már 1% körüli mínuszban van, így 6,15 közelében jár az árfolyam.

A délelőtti erősödés valóban betonfalat húzott a forint elé, a nap második felére 324,75-ig gyengült a magyar deviza az euróval szemben, ami 0,2%-kal magasabb már a tegnapi jegyzésnél. A dollár most 278,5-nél jár, az angol font pedig 364,33 forintot ér.

A tegnapi és mai forinterősödéssel közelíti az EUR/HUF árfolyam azt a zónát 322,2-322,5 körül, ami nagyon erős támasz lehet számára. Amint láthatjuk: itt találkozik az emelkedő és csökkenő trendvonal, illetve a 100 napos mozgóátlag is, így tehát ez a zóna - ha kitart a forint erősödése - első körben bizonyára megállítja majd a magyar fizetőeszközt.

A forintnak is jót tett a brutális török kamatemelés 2018.09.14 08:19

Péntek reggel 324 körül állt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. Tegnap a nap második felében a forint is erősödni tudott miután a török jegybank megnyugtatta a piacokat egy kamatemeléssel. A dollárral szemben 277-nél jártunk, míg az angol font 363,25 forintba került.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdultak, míg a feltörekvő piacokon a török líra a csütörtöki nagy ugrás után elveszítette lendületét, már csak 0,1 százalékkal tudott tovább erősödni, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos javulást mutatott.

Az euró tegnap nagyot erősödött a dollárral szemben délután, ami azonban nem elsősorban az EKB kamatdöntő ülésének, sokkal inkább az amerikai inflációs adatnak volt köszönhető. Az áremelkedési ütem ugyanis a vártnál jobban visszaesett a tengerentúlon, ami a Fed kamatpolitikája szempontjából rossz hír a dollár számára. Főleg úgy, hogy az amerikai jegybank a napokban már jelezte, hogy a kereskedelmi háborús fenyegetés visszavetheti a beruházásokat az országban. Vagyis most úgy tűnik, hogy részben Donald Trump vágyainak megfelelve egy picit lazább irány felé mozdulhat el a Fed. Persze a piac még így is 75% esélyt ad arra, hogy az év végéig még további két 25 bázispontos kamatemelés várható. A pénteki napot 1,17 közelében kezdi az euró-dollár, ami majdnem megegyezik a tegnap estivel. Közben a japán jen és az angol font is minimális elmozdulást mutatnak a dollárral szemben.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, talán csak az amerikai kiskereskedelmi forgalom friss statisztikájára lehet érdemes figyelni magyar idő szerint kora délután.