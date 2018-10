Nem tudott tovább erősödni a forint a délutáni kereskedés során az euróval szemben, 324-ről 324,5-ig visszagyengült. A forint mellett a török líra sem tudott erősödni délután arra a hírre, hogy egy török bíróság szabadon engedte az amerikai hitszónokot, ez pedig megnyithatja az utat a két ország kapcsolatainak rendezése felé. Abban, hogy a líra nem tudott egyelőre erősödni, a hír beárazottságával és azzal is összefügghet, hogy délutánra erőre kapott a dollár. Az euróval szemben 1,16-ról 1,1540-ig jutott, így a dollár/forint jegyzések is 280-ról 281-ig emelkedtek vissza.

Egyelőre nincs hír a törökországi bírósági tárgyalás eredményéről, hogy felmentik-e a vádak alól az amerikai hitszónokot, de a líra már most is közel 1%-os erősödésben jár a dollárral szemben 5,86 körül. Ezzel együtt a forint és a többi régiós deviza is erősödik, a forint 324 közelébe kapaszkodott az euróval szemben, ami egyhetes csúcs. A dollár jegyzései 280-nál járnak jelenleg a bankközi piacon.

Tovább kapaszkodik a líra - Olvad a jég az amerikai viszonyban? 2018.10.12 08:28

Péntek reggel 324,87-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban alig láttunk érdemi mozgást, jellemzően a 324-326-os szűk sávban ingadozott a forint jegyzése. Egyelőre nem látszik olyan esemény rövid távon, ami innen ki tudná mozdítani az árfolyamot, a befektetők továbbra is az amerikai-kínai kereskedelmi háborús veszélyre és az olasz helyzetre figyelnek elsősorban, mint potenciális gócpontokra. A dollárral szemben 280,27-nél jártunk reggel, míg az angol font 370,87 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödést mutat a magyar devizához hasonlóan. A feltörekvő piacokon a török lírában látunk érdemi mozgást, 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben, így már 5,88 körül jár a jegyzés, vagyis most próbál eltávolodni a kritikusnak számító 6-os szinttől. Ráadásul ma könnyen elképzelhető további erősödés a török deviza esetében, a hírek szerint rendeződhet lassan az amerikai-török viszony, az is elképzelhető, hogy ma Ankara szabadon bocsátja a régóta fogva tartott amerikai lelkipásztort, akkor pedig a líra is újabb lökést kaphat.

A dollár az utóbbi időszak erősödése után fordult a közelmúltban, visszakúszott 1,15 fölé hamar az euróval szembeni jegyzés. Péntek reggel 1,1592-nél jár a jegyzés, ami stagnálást jelent csütörtök estéhez képest. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font alig mozdult.

Igazán fontos makroadat ma sem jelenik meg, a török líra mellett ma elsősorban az amerikai és olasz hírekre lehet érdemes figyelni, érdekes lehet Donald Trump amerikai elnök véleménye is, mivel az utóbbi napokban élesen bírálta a Fedet az elnök.