A dollár erősödése egyelőre kitart az euróval szemben, ami nem a legjobb jel a feltörekvő devizák számára. Ha ez a folyamat tartós lesz, akkor továbbra is heves kilengések jöhetnek ezeknél a feltörekvő devizáknál. Az euró-dollár még mindig 1,16 felett jár, de így is 0,4%-kal van a szerdai értéke alatt.

Visszafordult a forintesés 2018.08.02 13:39

Elkezdett a mélyrepülés után erősödni a török líra 5,09-ről 5,03-ig a dollárral szemben és közben megállt a dollár euróval szembeni erősödése is. Ezek együtt segítettek abban, hogy a forint is 322,3-ról vissza tudjon erősödni 321,8-ig az euróval szemben. A dollár/forint jegyzések most 277-nél járnak a bankközi piacon.