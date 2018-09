Elképesztő dolgokat mondott Erdogan a fontos döntés előtt - Megütötték a lírát

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Ezt követően hozzátette, hogy a jegybanknak csökkentenie kellene a kamatokat.

Erdogan a líra augusztusi árfolyamválsága során többször is véleményt nyilvánított a kérdésben. Az államfő mindvégig kitartott amellett, hogy országa külföldi akció kereszttüzében áll, de a végsőkig küzdeni fognak, és végül le fogják győzni a gonosz spekulánsokat. A török líra persze rendszerint gyengüléssel reagált szavaira, hiszen a külföldi befektetőknek politikai stabilitásra és ésszerű politikai megnyilvánulásokra lenne szüksége, nem pedig az ehhez hasonló háborús retorikára.Ma ismét sikerült nagyot alakítania, alig másfél órával a kritikus fontosságú jegybanki kamatdöntő ülés előtt, amelytől a piaci szereplők jelentős kamatemelést várnak.Erdogan szerint "a kamatok miatt ilyen magas az infláció", a jegybank pedig nem tudta pontosan előrejelezni az inflációs folyamatokat, ezért az intézmény felelőssége a most kialakult helyzet. Ezért pedig végül a török nép fizeti meg az árat.Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jegybank természetesen független, de ő maga továbbra is ellenzi a magas kamatokat. Arról is beszélt, hogy a jelenlegi helyzet nem tekinthető válságnak, csupán manipulációról van szó, amelynek nem szabad bedőlni. "Törökország túl fog jutni ezen a korszakon" - jelentette ki.Rosszabbkor nem is jöhetett volna Erdogan beszéde, hiszen nagyon erős várakozás előzi meg a magyar idő szerint 1 órakor érkező kamatdöntést, pontosabban azt, hogy a török jegybank jelentős kamatemelést fog végrehajtani. Erdogan jegybanki függetlenségbe való újabb (kommunikációs) beavatkozása nem tett jót a piaci hangulatnak, a líra rövid időn belül mintegy 3%-ot esett.