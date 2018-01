Elképesztő spekuláció az euróra - Soha ennyien nem vártak még erősödést

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Múlt pénteken szárnyra kapott az euró árfolyama, miután áttörésről érkeztek hírek a német koalíciós tárgyalások kapcsán. A politikai kockázatok kiárazódása az 1,22-es szint közelébe, hároméves csúcsra repítette az euró-dollár kurzust.

új történelmi csúcsra emelkedett az euró további erősödésére spekuláló határidős vételi kontraktusok száma.

Időközben az is kiderült, hogy a chicagói értéktőzsde adatai szerint múlt hét szerdán (minden héten erre a napra vonatkozóan közli az aktuális statisztikát)

Épp egy héttel ezelőtt számoltunk be róla, hogy január 2-án új rekord született, ám a múlt héten még ehhez képest is sikerült egy szinttel feljebb lépni. Bár az euró-dollár kurzus is lekövette a spekulatív pozíciók változásának irányát, az árfolyammozgás mértéke messze elmaradt a pozícionáltsági átrendeződéstől, így folytatódott a két mutató 2015 óta tartó látványos elszakadása.

Ennyire szélsőséges határidős pozícionáltság esetén megnő a kockázata egy korrekciónak, ha egy váratlan fundamentális esemény hatására hirtelen mindenki zárni akarja az euró longját. Bár egyelőre nem tett ilyen utalást az Európai Központi Bank, ilyen esemény lehetne, ha egy jegybanki döntéshozó valamilyen formában szóba hozná a túlzott euróerősödéssel kapcsolatos aggodalmát (vagyis megpróbálná lebeszélni az árfolyamot). Emellett egy technikai tényező is egy kisebb korrekció irányába mutathat, hiszen egyre kevesebb olyan piaci szereplő akad, akik az euró esésre spekulálva hajlandóak eurót eladni.

Másrészről viszont egy rég nem látott konjunktúra bontakozott ki tavaly az euróövezetben, amelynek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen ennek köszönhetően indult el az Európai Központi Bank a monetáris szigorítás irányába. Az EKB és az amerikai központi bank relatív lazítás és szigorítás közti pozíciója így látványosan záródni kezdett, ami bőséges muníciót biztosít(ott) az euróerősödéshez.

Határidős pozícionáltság A határidős, de úgy általánosságában véve az egész devizapiacon kereskedési motiváció alapján két fajta piaci szereplőt különböztetünk meg. Egyrészt vannak, akik mindennapi gazdasági tevékenységükből kifolyólag, illetve kockázatkezelés céljából kereskednek a piacon, ők azok, akik működésükből fakadó szükségleteiket elégítik ki a különböző tranzakciókkal. Ezzel szemben van egy másik csoport, aki az árfolyam jövőbeli mozgására spekulálva, profitszerzési céllal köt ügyleteket. A határidős piaci pozícionáltság vizsgálatakor ez utóbbi csoportba tartozó szereplők aggregált piaci pozíciójában bekövetkező változást, illetve ennek nettó értékét vizsgáljuk.



A nettó pozícionáltság a spekulatív célú határidős vételi (long) és eladási (short) pozíciók ellentétes előjelű összegéből adódik. Amikor egy deviza megítélése romlik a spekuláns szereplők körében, akkor a nettó pozícionáltság értéke csökken, majd negatív előjelűvé válik (többségbe kerülnek a short kontraktusok), ez pedig minden egyéb tényező változatlansága mellett az adott fizetőeszköz gyengülését segíti. A pozícionáltság változásának iránya tehát jó indikátor lehet az árfolyam jövője szempontjából, szélsőséges esetekben azonban könnyen kontraindikátorrá válhat, hiszen minél szélsőségesebb a nettó pozíció, annál "túlfeszítettebb" a határidős piac, annál kevesebb olyan szereplő van, aki potenciális új shortolóként megjelenhet, egy fundamentális hírre pedig könnyen elpattanhat az árfolyam felfelé, hiszen hirtelen mindenki igyekszik zárni a short pozícióját. Ugyanez igaz akkor is, ha a spekulatív szereplők túlzottan optimisták egy devizával kapcsolatban, vagyis a nettó pozíció szélsőségesen long, ekkor megnő egy negatív irányú korrekcióra a kockázat.

Az ábráról leolvasható, hogy korábban, amikor hasonlóan magas szinteken volt az euró erősödésre spekuláló kontraktusok száma, akkor az euró-dollár kurzus 1,4-1,5 körül tartózkodott. A jelentős eltérésben persze elsősorban fundamentális tényezők játszanak szerepet, ennek ellenére a szélsőséges optimizmus felvet egy nagyon fontos kérdést:Ezt a kérdést szinte lehetetlen megválaszolni, két dolog viszont biztos: