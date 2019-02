Figyelmeztetés érkezett - A forint lehet a legnagyobb vesztese Trump titkos jelentésének

Bár a térségben lévő országok közvetlen gépjármű-exporton keresztüli kitettsége korlátozott az Egyesült Államok irányába, a német termelési láncba való szoros integráltságuk miatt a lehetséges negatív hatás nem elhanyagolható - írják.

Egyrészt a magyar autógyártásban nagy súlya van a prémium márkáknak, amelyek nagyon népszerűek az Egyesült Államokban, így a vámok fokozottan érintenék a Magyarországon előállított termékek iránti keresletet (még úgy is, hogy a prémium szegmensben kevésbé árérzékenyek a vásárlók, így ez elméletileg mérsékelné a negatív hatásokat).

Másrészt a Magyar Nemzeti Bank valószínűleg késleltetné, vagy akár átmenetileg fel is függesztené a közelgő monetáris szigorítást, amennyiben a magyar gazdaság szempontjából kedvezőtlen irányba mozdulnának el a folyamatok.

A fentiek miatt a dollár-forint (USDHUF) keresztárfolyamban vételi pozíció felvételére fogalmaztak meg kereskedési ajánlást. A jelenlegi (280 körüli) szinthez képest több mint 5%-os forintgyengülési potenciált látnak a következő három hónapban, míg lefelé (vagyis a hazai fizetőeszköz erősödése irányába) kevesebb mint 2%-os mozgásteret látnak. Számszerűsítve dollár vételét javasolja forint ellenében a SocGen most 280-on, 295-ös célárfolyammal, a stopot pedig 275-re kell rakni.

Vasárnap este került Donald Trump asztalára az a titkos jelentés, amely alapján az elnök akár 25%-os vámot is kivethet az Egyesült Államokba érkező autó- és alkatrészimportra. A lépés egyértelműen Európa (főként Németország) ellen irányul, emiatt pedig Magyarországra nézve is nagy kockázatot jelent.A Societe Generale rövid elemzésében hangsúlyozza, hogy bár nem tekintik legvalószínűbb forgatókönyvnek az amerikai autóvámok kivetését, nem elhanyagolható kockázata van annak, hogy Trump a közeljövőben támadást intéz az európai autószektor ellen. A francia bank elemzői szerint emiatt a piaci szereplőknek érdemes lenne megfontolniuk a vámfenyegetésből fakadó kelet-közép-európai régiós piaci kockázatok fedezését.Úgy vélik, hogy Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb vesztese az autóipari vámháborúnak (ezt állapította meg a JP Morgan tavalyi elemzése is ). Az elemzés a forintot nevezi meg, mint legsérülékenyebb helyzetben lévő régiós deviza, amire két indokot hoz fel:

Azt ugyanakkor hozzáteszik a szakértők, hogy a vámok elmaradása esetén javulna az európai üzleti hangulat, ami az eurót, ezen keresztül pedig a régiós devizák erejét (így a forintét) is támogatná. Ugyanúgy a forint erősödése irányába mutatna, ha a piaci várakozásoknál agresszívabb szigorításba kezdene az MNB - írják az elemzők.