Gyorsan visszahúzták a forintot az idei mélypontjáról 2018.02.14 18:58

A várt feletti amerikai inflációs adat hatására az amerikai kötvényhozamok ugrottak, a részvényindexek estek és a dollár erősödött. Aztán a délutáni-esti órákban bár a kötvényhozamok magasabban maradtak, a részvényindexek gyorsan ledolgozták az esésüket és már pluszban járnak, közben pedig a dollár újra hanyatlik. Az euró ellenében a dollár kezdetben 1,23-ig ugrott, de aztán a gyors fordulat mellett 1,24 fölé emelkedtek a jegyzések. Mindez a forintot is vissza tudta erősíteni idei mélypontjáról az euróval szemben. A jegyzések 313 felett is jártak, most azonban már 312,3 körüli jegyzéseket látunk és a dollár újbóli esése miatt a dollár/forint kurzus a 251-et közelíti a bankközi piacon.