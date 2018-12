Hatalmas fordulatot várnak jövőre, ami a forintot is érintheti

A feltörekvő devizák idén elsősorban a dollár erősödése miatt szenvedtek, a dollárindex az év eleje óta közel 5 százalékkal erősödött. Ugyanakkor várhatóan láttuk már a csúcsot - mondta kedden a CNBC műsorában Andrew Wilson, a Goldman Sachs alapkezelőjének EMEA régióért felelős vezére. Szerinte 2019-re fordulva rengeteg feltörekvő deviza esetében visszapattanást láthatunk majd, különösen azoknál, melyek idén alulteljesítettek. Konkrét befektetési lehetőségeket nem említett, de ebbe a körbe leginkább a török líra és az argentin peso tartoznak bele, melyek egyedi sztorik miatt is szenvedtek idén.A Goldman múlt héten adta ki jövő évi átfogó elemzését, ebben azt emelték ki, hogy a feltörekvő eszközök jelenleg 25 százalékos diszkonttal forognak a fejlettekhez képest, holott jobbak a cégek eredménykilátásai. Éppen ezért a devizák mellett a részvénypiacokban is látnak potenciált.Az amerikai befektetési bank szerint a jövő évi politikájukra a legnagyobb kockázatot a kínai gazdaság jelenti. Ők most 6,2 százalékos növekedéssel számolnak, ha ettől eltérő lesz az ütem, akkor az még a feltörekvő piacoknak is bekavarhat.