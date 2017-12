Irdatlan pénzek szabadulnak rá a piacra, és ez még csak a kezdet

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az egyik legnagyobb japán bank, az MUFG számításai szerint a lejáró kötvények több mint felét azok teszik ki, amelyeket pénzügyi intézmények bocsátottak ki, ezeknek harmadát vállalati, a fennmaradó egynegyedét pedig állami és kormányzati intézmények kötvényei teszik ki.A lejáró kötvények megújítása azért is problémás, mivel azokat még egy sokkal magasabb kamatkörnyezetben vették be a portfólióba az intézményi befektetők, a megújítást pedig a jelenlegi hozamkörnyezetben várhatóan az eredetinél jóval alacsonyabb kamatok mellett tudják meglépni.A hozamkörnyezet csökkenését jól szemlélteti, hogy 2012-ben, a hitelpapírok válságot követő vásárlási hullámának első évében a Bank of America Merrill Lynch vállalati kötvényindexe még több mint 8%-ot hozott éves szinten, most pedig 5,3% körül mozog.Az MUFG becslései szerint a jövőre lejáró ezermilliárd dollárnyi kötvényállomány csak a kezdete annak, ami a következő években vár a piacra. Egyes szakértők szerint a kötvénykibocsátóknak fel kell készülniük arra, hogy a befektetők nem feltétlenül fogják megvenni kötvényeiket a jelenlegi alacsony kamatok mellett, sokan dönthetnek úgy, hogy inkább a matrac alatt tartják a pénzt addig, amíg úgy érzik, megéri befektetni a pénzt.