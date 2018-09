Újra devizakötvényeket venne vissza az ÁKK

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Ezzel arra utalhatott Barcza György, hogy az ÁKK egyelőre kivárja, hogy megérkeznek-e az őszre várt uniós átutalások Brüsszelből - Gulyás Gergely miniszter mai elmondása szerint 1000 milliárd forintnyi számla vár kifizetésre kint - és ha igen, akkor újra elindíthatnak lejárat előtti (korábban jóval magasabb kamaton kibocsátott) devizakötvény visszavásárlásokat. Ezek elsődleges célja a kamatmegtakarítás.

Az MTI összefoglalója szerint Barcza arra emlékeztetett, hogy az eddigi legalacsonyabb, 1,25%-os kamat mellett bocsátott ki 1 milliárd eurónyi eurókötvényt a magyar állam és nagyon sok befektető kereste most is a magyar papírt. Felidézte, hogy tavaly is volt eurókötvény kibocsátás, amellyel párhuzamosan dollárkötvényeket vett vissza az ÁKK lejárat előtt.A vezérigazgató hozzátette: az ÁKK idén óvatos, várják, hogy mi történik 2018 következő honapjaiban és annak függvényében döntenek a devizakötvények lehetséges visszavásárlásáról.