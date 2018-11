Megbüntetheti a piac Magyarországot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A gazdaságot a túlfűtöttség fenyegeti, miközben a jegybank még mindig nem szigorított politikáján

Az infláció emelkedésének üteme a régióban Magyarországon a legmagasabb, és a hitelkiáramlásban is élen járunk - emeli ki 2019-re vonatkozó elemzésében a JP Morgan. Ugyanakkor hozzáteszik a szakemberek, hogy a beszerzési menedzserindexek és a GDP-adatok egyelőre arra utalnak, hogy a magyar gazdaság ellenállóképessége a legerősebb az uniós források előfinanszírozásának köszönhetően.- olvasható az amerikai bank elemzésében.A JP Morgan elemzői azt gondolják, hogy ez az ellentmondás 2019-ben komoly piaci korrekcióhoz vezethet. Nagyrészt ennek köszönhetően alulsúlyozásra javasolják a forintot még a lengyel zlotyval szemben is. A forint gyengülését szerintük elsősorban a tőkekiáramlás indíthatja el, azt gondolják, hogy a befektetők még mindig túlpozícionáltak a forint piacán a régióhoz képest.A JP Morgan konkrét előrejelzése szerint márciusra 297-ig gyengülhet a forint a dollárral szemben, ez az 1,11-es euró-dollár becslésükkel párosulva 330 körüli eurót jelenthet, majd júniusra 334,5-ig gyengülhet tovább a forint, ami már rekord árfolyamot jelentene. És ez még nem lenne a lejtő alja a forint számára, az amerikai banknál azt gondolják, hogy jövő szeptemberre a 340-et is megközelítheti az euró árfolyama, ami a majd lépésre késztetheti az MNB-t. Arra számítanak, hogy először a harmadik negyedévben 20 bázisponttal, majd a negyedik negyedévben további 40 bázisponttal emelik majd a 0,9 százalékos alapkamatot, ami így 2019 végére 1,5% lehet. A forinton viszont ez sem biztos, hogy segít majd,Az állampapír-piacon azt gondolják az elemzők, hogy az alacsony hozamok megmozgatják majd a spekulatív befektetők fantáziáját, ráadásul a fizetési mérleg támogatása is egyre kisebb lehet . A szakemberek a magyar kötvényeket is alulsúlyozzák, bár már az idén 160 bázisponttal emelkedett a magyar tízéves hozam, de még így is alacsony a növekedés és az infláció függvényében.