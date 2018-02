Megrántották a dollárt, 310-ig ugrott az euró 2018.02.02 17:26

Kitartóan erősebb szinteken maradt a dollár a vezető devizák között az euróval szemben péntek este is: a jegyzések 1,2450 közelében ragadtak. Mivel ezzel párhuzamosan az amerikai kötvényhozamok is magasabb szinteken stabilizálódtak, ez általános leértékelődési nyomást helyez a feltörekvő piacokra is, így a forint is gyengült kissé. Az euróval szembeni jegyzések 310-ig visszaemelkedtek. Emiatt a dollár/forint is északnak vette az irányt, a jegyzések kora estére már közelítették alulról a 250-es kerek szintet.