Mit szólnál, ha egy év múlva 31 ezer forintot kéne adni egy euróért?

Jelenleg közel 70 ezer bolivárt kell adni egy dollárért, ami több mint 95%-os zuhanást jelentett idén.

Venezueláról valószínűleg minden nap lehetne írni egy esettanulmányt, hiszen az ország szinte követhetetlen tempóban esik szét, a hiperinfláció miatt az emberek éheznek, a modern értelemben vett gazdaság szinte teljesen megszűnt létezni.A lehetetlen helyzet már évek óta tart, és egyelőre úgy tűnik, hogy még csak enyhíteni sem sikerül a súlyos válságot. Ez megmutatkozik a bolivár árfolyamának idei szabadesésében is: a hivatalos, Dicom-árfolyam alapján év elején egyetlen amerikai dollár 3340 bolivárt ért, februárban viszont drasztikus leértékelésre került sor, ami aztán folytatódott.

Según @DolarToday, hoy 11 de mayo 2018 el $ pasó de 710.000. El 11 de junio 2017 estaba en 7.100. Dos ceros en 11 meses. A este ritmo, estará en 71.000.000 el 11 de abril de 2019. pic.twitter.com/6MZN7YQxS4 — Ricardo Hausmann (@ricardo_hausman) 2018. május 11.

Az ország szétesésével párhuzamosan természetesen a feketepiacon is elképesztő folyamatok zajlanak: 2018 elején 100 ezer bolivárért lehetett egy dollárhoz hozzájutni, most már viszont több mint 700 ezret is elkérnek érte.A neves venezuelai születésű közgazdász, Ricardo Hausmann, aki korábban tervezési miniszter is volt hazájában, míg jelenleg a Harvard Egyetem fejlődésgazdaságtannal foglalkozó központjának vezetőjeként és az egyetem professzoraként tevékenykedik, Twitter-bejegyzésében hívta fel a figyelmet a bolivár drámai leértékelődésére: míg 2017 júniusában a feketepiaci árfolyam 7100 körül állt, idén májusban már 710 ezernél jár a kurzus. Ha ez így megy tovább, jövő áprilisra 71 millió bolivárt is elkérhetnek majd egyetlen amerikai dollárért.Bár nem helyénvaló a párhuzam, csak szemléltetésképp érdemes megemlíteni, hogy ez olyan, mintha jövő áprilisban két nullát hozzá kellene írni a forint mai árfolyamának végéhez, vagyis egyetlen euró mintegy 31 500 forintot érne majd.