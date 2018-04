Nagyon fontos szintet vitt át az amerikai 10 éves kötvényhozam

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Ouch! 10y US Treasury yields hit 3% for the first time since 2014. pic.twitter.com/KUl1f4IQe5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2018. április 24.

Áprilisban lassú emelkedésnek indultak a hosszabb lejáratú amerikai állampapírok hozamai, a napokban pedig a befektetők feszülten figyelték, hogy vajon ezúttal sikerül-e elérni a 10 éves kötvénynek azt a fontos lélektani és technikai szintet, amit februárban nem. Az amerikai idő szerint délelőtti kereskedésben néhány percre 3% fölé ugrott az amerikai 10 éves hozam.3% felett legutoljára - rövid ideig - 2013 végén, illetve 2014 év elején tartózkodott a 10 éves hozam. 2013 második felében a "taper tantrum" időszakában emelkedtek jelentős mértékben az amerikai hozamok, miután az akkori Fed-elnök, Ben Bernanke szavait a piac úgy értékelte, hogy hamarosan elkezdődhet a Fed eszközvásárlási programjának havi keretösszegének leépítése. Az ezzel kapcsolatos spekuláció csúcspontján kapaszkodott 3% fölé a 10 éves hozam.

Február elején részben épp a kötvényhozamok emelkedése idézett elő évek óta nem látott mértékű esést a részvénypiacokon, az elmúlt napokban pedig szintén gyengélkedést láttunk a tőzsdéken, ahogy a 10 éves papír hozama közelített a 3%-os szinthez. Ennek oka, hogy a kötvényhozamok emelkedése negatívan érinti az egyébként is historikusan magas vállalati értékeltséget: ez könnyen eladási hullámot idézhet elő a részvénypiaci befektetők körében, amire csak ráerősíthetnek a különböző kereskedési algoritmusok.A hozamok emelkedése mögött elsősorban az áll, hogy a tavaly decemberben elfogadott amerikai adócsomag, illetve az idei - jelentős plusz költekezést tartalmazó - költségvetés miatt megemelkedő költségvetési hiány nagyobb állampapír-piaci kínálatot eredményez, felfelé hajtva ezzel a hozamokat. Ezzel összefüggésben megnövekedett az amerikai gazdaság túlfűtötté válásának kockázata is, ami az infláció emelkedésén keresztül a Fed monetáris politikájára is hatással lehet. Jelenleg alapesetben két további kamatemelésre számít idén a piaci szereplők többsége (jelenleg 1,5-1,75%-os az irányadó kamatsáv), azonban távolról sem kizárt egy harmadik kamatemelés: az ezzel kapcsolatos várakozások erősödése felfelé hajtja a hozamokat. Egy másik piaci értelmezés szerint az elmúlt időszakban emelkedő nyersanyagárak is fokozzák az inflációs nyomást (mind globálisan, mint az Egyesült Államokban), ami szintén szigorúbb monetáris kondíciók irányába mutat.A 10 éves hozam mellett a 2 éves kötvényhozam is egy fontos szinthez érkezett: 2,5% felett közel 10 éve nem tartózkodott.

Bár az elmúlt néhány napban az amerikai hozamgörbe meredekebbé vált, hosszabb távon nézve még mindig a kilaposodás folyamata a meghatározó, amely a múltbéli tapasztalatok alapján nem jó előjel az USA gazdaságára nézve.