Néhány éven belül szinte a teljes devizaadósságától megszabadulhat Magyarország

Ha a következő években tartják a jelenlegi irányt, akkor 2022-re 10 százalékra, illetve az alá csökkenne az állami devizaadósság aránya.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a devizaarány drasztikus csökkenésében jelentős szerepe volt a lakossági állampapír-vásárlásnak. Úgy fogalmazott, hogy ez a jelenlegi helyzet mindenki számára előnyös, az ÁKK ugyanis biztonságos befektetést és vonzó kamatot ajánl az embereknek, az ország pedig nyer azzal, hogy a sérülékenység csökken, az állami finanszírozás biztos lábakon áll.Barcza György elmondta: forint állampapírok kibocsátásával a nagybani, illetve a lakossági piacon gyűjti be az ÁKK azt a forintforrást, amiből a lejáró devizaadósságot törleszteni tudják. Forintforrást be tudnak vonni néhány nemzetközi intézménytől is - jelezte.Ez azt jelentené, hogy 1973 óta messze a legalacsonyabb devizaarány alakulna ki, gyakorlatilag megszabadulna az ország a devizában fennálló adósságtól - hangsúlyozta az ÁKK vezérigazgatója.