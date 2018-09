Meglódult a dollár 2018.09.05 09:32

A forint hirtelen esése megállt, illetve megfordult 329 felett, most már 328,6 körül jár a kereskedés. Mindenesetre az látszik, hogy a dollár ma reggeli meglódulása (euró/dollár 1,16-ról 1,1550-ig bukott) nem tesz jót a feltörekvő piaci devizáknak, a rand már 2% feletti esésnél jár, a líra 0,6%-osnál, és mindez a borongós hangulat a forintra is rányomja a bélyegét, az egyébként is alacsony kamattartalma mellett.