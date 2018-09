Veszélyben lehet a forint, hiába reménykedünk felminősítésben

Felemás év elé néz Magyarország

Az idei 4,5%-ról 2019-ben 3,6%-ra lassulhat a magyar gazdaság növekedése a bank szakemberei szerint. Ez elsősorban a beruházások dinamikájának visszaesésével magyarázható, de a külső kereslet lassú olvadása miatt az exportunk növekedése is lassulhat. Jó hír viszont, hogy csökkent annak esélye, hogy az USA védővámokat vet ki az európai autókra, ezzel megnyílhat az út afelé, hogy az ipar továbbra is erős maradjon.

A finanszírozási szükséglet emelkedik akkor, amikor a feltörekvő piaci kötvények iránt amúgy sem túl nagy az érdeklődés.

Más kiadásokon kényszerülhet spórolásra a kormány, ha a hiányzó EU-transzfereket nem tudja teljes mértékben pótolni piaci forrásbevonással.

Az állami tulajdonú bankok továbbra is likviditáshiánnyal küszködhetnek.

Bajban lehet a forint

Paradox helyzetben van jelenleg Magyarország, mivel a gazdaság hosszú évek óta a legerősebb teljesítményt mutatja,nem kis részben az uniós forrásoknak köszönhetően, miközben az ország helyzete az EU-ban a leggyengébb a 2004-es csatlakozása óta - olvasható az Unicredit szokásos negyedéves elemzésében. A bank szakemberei szerint középtávon a politikai faktor nagyobb szerepet játszhat a gazdasági kilátásainkban, a rövid távú növekedés alig érzi majd meg a Brüsszel ellen viselt háborút.A beruházások dinamikája elsősorban az uniós források kifutásának lesz köszönhető 2019-ben az elemzők szerint, az idei 15,7 százalékos növekedés 7,7 százalékra mérséklődhet. Idén viszont éppen az uniós források jelentős előfinanszírozása okoz gondot, a költségvetés pénzforgalmi hiánya ugyanis a GDP 5%-a körül van ennek köszönhetően. Ennek pedig három lényeges következménye van:Az Unicredit szakemberei szerint az MNB várhatóan, hacsak nem fajul odáig a befektetők kockázatkerülése, hogy az már az inflációs célt veszélyeztetné. Ez gyakorlatilag a forint további jelentős gyengülése esetén állhatna elő. Az elemzők, ha ebből a sávból bármelyik oldalon kilép az árfolyam, akkor az jó alkalom lehet pozíciót nyitni.

Összességében az elemzők úgy vélik, hogy a feltörekvő piacokkal kapcsolatos esetleges negatív befektetői hangulatot és a politikai kockázatot ellensúlyozhatja a fizetési mérlegünk többlete a forint piacán. Ugyanakkor a forint nagyobb kilengéseket mutathat, mint a régiós versenytársak az alacsony kamatszint miatt, ami olcsóvá teszi a magyar deviza shortolását.

Az állampapírpiacon az elemzők arra számítanak, hogy a rövid hozamok 0,15% és a 0,9%-os alapkamat között mozognak majd az aktuális likviditási helyzet és a kockázati étvágy függvényében, a hosszabb állampapírok hozama viszont reagálhat a feltörekvő piacokkal kapcsolatos kockázati hangulatra. Befektetési szempontból jelenleg a hozamgörbe közepe, az ötéves futamidő tűnik vonzónak.A nemzetközi befektetői hangulat és a jegybanki likviditásmenedzsment mellett az elemzők arra számítanak, hogy a politikai tényezők is hatással lesznek majd a forinteszközökre. Ide sorolható az uniós szerződés 7-es cikke szerinti eljárás elindítása, ami várhatóan nem jár majd komoly következménnyel, például a magyar szavazati jog elvesztésével, viszont a befektetők reagálhatnak arra, ha érdemben romlik a magyar kormány és Brüsszel viszonya.Részben a "politikai zaj" miatt, ezt támaszthatja alá az is, hogy az adósságunk csak nagyon lassú ütemben tud csökkenni a vártnál nagyobb állami kiadások miatt - vélik az Unicredit szakemberei. Ez azért érdekes, mert az S&P és a Fitch is jó ideje pozitív kilátást tart érvényben a magyar osztályzatra, nekik 2019-ben várhatóan valamit lépniük kell, de a jelek szerint fennáll a veszélye, hogy inkább stabilra rontják majd vissza a kilátást.