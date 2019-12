Kulcsszintnél billeg a forint, erősödés jöhet

A keddi és szerdai forintgyengülés után ma reggel a technikai elemzési szempontból fontos 331-as szint közelében billeg az euró árfolyama és ha ezen tartósan átmegy felfelé, akkor újabb forintgyengülési hullám kialakulásáról beszélhetünk, ha viszont – és ennek nagyobb az esélye – erősödés felé mozdul a forint, akkor akár nagyobb erősödési hullám is kialakulhat.

A keddi és szerdai kereskedésben egyaránt a 331-es szintig esett a forint, ma reggel pedig ennek közelében toporog az árfolyam.

Ez nem véletlen, itt található a berajzolt emelkedő trendvonal, amelyet most tesztel vissza alulról az árfolyam, és a 100 napos mozgóátlag is lefelé kanyarodik, az is útjában áll a forintesésnek. Ez a technikai kép afelé mutat, hogy a forint újra erősödni fog, azaz a visszateszt után meglódul a magyar fizetőeszköz. Ez a kérdés most, ezekben az órákban, napokban dől el.

A dollárral szembeni forintjegyzéseknél napok óta kicsit más a kép, mert bár az emelkedő trendvonalat letörte az árfolyam, de vissza is emelkedett afölé és a 297 feletti árfolyam már azt jelenti, hogy továbbra is a gyengülő trendben halad a forint.