Megütötték a forintot, közel volt az új történelmi mélypont

Amint az e heti főbb eseményeket összefoglaló külön cikkünkben rámutattunk: ma csak az IMF új világgazdasági kitekintője jelenik meg a davosi világgazdasági fórum ma esti megnyitójára időzítve. Az eseményen egyébként a főszínpad programja alapján Donald Trump amerikai elnök is előadást tart holnap délelőtt 11:30-tól, majd szerdán 11:40-től Ursula von der Leyen új európai bizottsági elnök is ezt teszi. Csütörtökön az EKB kamatdöntése, pénteken pedig az előzetes feldolgozóipari bmi adatok lesznek fontosak, amelyek a külső konjunktúra és monetáris politikai környezet miatt a forintra is visszahathatnak.

A forint ma reggel továbbra is 336 felett mozog a bankközi piacon az euróval szemben, azaz nem tudott egyelőre visszaerősödni és továbbra is nagyon közel jár a november végén megjárt 337,24-es szinttől, ami akkor az új történelmi forintmélypontot jelentette.

Amint ma reggeli bővebb forintpiaci elemzésünkben rámutattunk: benne van a levegőben, hogy rövid távon új történelmi forintmélypont alakul ki, igaz a berajzolt háromszög felső szárát meggyőzően át kellene ahhoz történi, hogy további jelentős forintgyengülés ki tudjon alakulni.

A forint a dollárral szemben szintén havi grafikonon vizsgálva egy nagyon szűk háromszögben mozog már és a jelenlegi 303,2 körüli árfolyam egyúttal azt jelenti, hogy a felső szárat teszteli az árfolyam. Ebből kitörni felfelé azt is jelentené, hogy az euróval szemben is 337 fölé lendülne a forintárfolyam. A dollárral szemben új 19 éves mélypont 308 feletti szinten alakulna ki.

Címlapkép forrása: Getty Images