Belehúzott a forint, ledolgozta mai gyengélkedését

Kedd reggel 335,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal volt magasabb a hétfő esti árfolyamnál. Tegnap kishíján új történelmi mélypontra esett a forint, a kereskedés első felében 337 felett is járt átmenetileg az euró jegyzése. Délután viszont onnan kapcsolt erősödésbe a forint azt követően, hogy az MNB a szokásos devizaswap-tenderen nem fogadott el ajánlatot, így 38 milliárd forinttal csökkent az állomány. A szakértők szerint ez leginkább elővigyázatosság lehet a jegybank részéről, a 4% feletti infláció és a forint gyengülése már lehet, hogy nekik is „sok volt”. A Commerzbank kedd reggeli elemzése ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy ez csak átmeneti lehet, hosszabb távon továbbra sem lehet számítani arra, hogy az MNB változtat ultra laza monetáris politikáján. A dollárral szemben most 302 körül járunk, míg az angol font jelenleg 392,95 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a keddi napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,6 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamban annyi változás történt, hogy ma reggelre 1,11 alá kapaszkodott a dollár, jelenleg 1,1096-nál jár, vagyis próbál kitörni az utóbbi hetekben látott 1,11-1,12-es sávból az amerikai deviza. A következő napokban elsősorban a jegybanki üzenetekre figyelhetnek a befektetők, csütörtökön az EKB, majd jövő szerdán a Fed dönt a kamatokról. A japán jen kedd reggel 0,2 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben, míg az angol font stagnálással kezdett.