Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott meg a forint a 340 előtt

Decemberben fél év után először csökkent a magyar export éves alapon, ami a tegnap közzétett gyenge magyar és ma megjelent német ipari termelési adat tükrében már nem akkora meglepetés. Valószínűleg a mai adatban is a szokásosnál hosszabb karácsonyi szünet volt a fő ok, nem annyira a gyenge külső kereslet. Mivel közben decemberben az import mérsékelten továbbra is nőtt, így az utóbbi években ritkán látott alacsony szintre csökkent a havi külkereskedelmi mérleg többletünk. Utóbbi adatnál az éves érték pedig 10 éve a legalacsonyabb lett.