Nekiment a falnak a forint és lepattant róla

A minapi 50 bázispontos vágás után legalább 25 bázispontos további vágás várható rövidesen az amerikai jegybanktól, így ez és a masszív tőkemenekülés új történelmi mélypontra vitte például az amerikai 10 éves kötvényhozamot.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 06. Újabb kamatvágás várható a Fedtől két héten belül a koronavírus miatt

A dollár mögötti kamattartalom „elolvadása” meredek dollárgyengülést váltott ki az elmúlt napokban a vezető devizákkal szemben, így a dollárindex a kerek 100-as szintről már 96,5 közelébe esett mostanra, és eközben átesett a berajzolt kétéves emelkedő trendvonalon is. Ez további dollárgyengülés irányába mutat, bár a 96,5-ös szint támasznak számít és az RSI indikátor erős túladottságra is utal.

Szintén a dollár további gyengülése irányába mutat az, hogy az euróval szemben is fontos technikai szinteken esett át: a 200 napos mozgóátlagon (efölé került az euró/dollár árfolyam), és a két berajzolt csökkenő trendvonalon is átment felfelé és most féléves csúcson, 1,1250 körül jár a kereskedés. Felfelé, az euró erősödése felé tehát nagyobb tér nyílt ki legalább 1,14-ig. A ma délutáni átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentés lényeges lehet a piaci mozgásokban, de könnyen lehet, hogy még a hónap legfontosabb makroadatát is háttérbe szorítja a koronavírus híráramlása és az általa kiváltott piaci mozgások.

A forint az euróval szemben 336-337 körül ingadozik, azaz stabilizálódni látszik, közben viszont a dollár hanyatlása miatt vele szemben 299,5 körül jár ma reggel a kereskedés. Amint láthatjuk: a 298-299-es zóna nagyon erős támaszt jelent, és ha a dollár további esése miatt ez elesik, akkor további jelentős tér nyílik ki a forint erősödése előtt.

Címlapkép forrása: Shutterstock