Durvul a dollár, hanyatlik tovább a forint

A magyar gazdaságpolitika komoly védelmi fegyverrel rendelkezik, de az eddigi jelek alapján úgy tűnik, hogy a közeledő tankra csak puskával akarunk lőni - írja Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke és Zsiday Viktor, a Citadella Alap alapkezelője a Portfolio-nak küldött írásában. Arra figyelmeztetnek: ha a kormány nem lép napokon belül, akkor a következő hetekben több százezer alkalmazottat is elküldhetnek a magyar cégek. Hasonlóan a Portfolio álláspontjához, úgy vélekednek, gyorsan kell cselekedni. Az intézkedéssorozat több ezer milliárd forintjába is kerülhet az országnak, de most nincs akadálya annak, hogy a kormányzat a hatalmas összeomlást hatalmas (bár ideiglenes) költekezéssel ellensúlyozza. Szabó László és Zsiday Viktor, a magyar befektetési piac két nagyágyújának írását közöljük.