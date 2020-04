360-nál kifulladt a forint erősödése – Ennyi volt az MNB nagy lépésének hatása?

Péntek reggel továbbra is 363 felett jár a forint az euróval szemben azt követően, hogy tegnap 360 körül megtorpant a magyar deviza erősödése. Az MNB szerdán bejelentett lépésének első hatása tehát kifulladni látszik, egyelőre nem tudni, hogy hosszabb távon mit tud tenni a jegybank, illetve a piac hogyan értelmezi majd az üzeneteit.

Péntek reggel 363,2-nél kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a tegnap esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza szerda délután 370-nél is járt, majd az MNB egyhetes betétének hírére onnan fordult vissza a jegyzés. Csütörtökön 360 körül is járt az árfolyam, de a jelek szerint ott keményebb falba ütközött a forint, nem tudott tovább kapaszkodni. A dollárral szemben most 335,3-nál járunk, míg az angol font 414,8 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, a cseh korona viszont 0,4 százalékkal gyengült az euróval szemben. A feltörekvő piacokon a török líra 1,3%-ot bukott a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,7%-os eséssel kezdte a napot.

A dollár tovább erősödik az euróval szemben, ma reggel már 1,09 alatt jár a jegyzés, az 1,083-as árfolyam 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap estinél. Közben a japán jen minimális gyengülésben van a dollárhoz képest, az angol font pedig 0,2%-ot veszített.