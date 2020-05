Jól érzi magát a forint, egyelőre egyik fal sem fenyegeti

Szép csendben kényelmes kis sávot épített ki magának 350 és 360 között a forint, innen egyelőre egyik irányban sem látszik kitörni az euró jegyzése. Lefelé korábban bebizonyosodott, hogy a 350 túl erős támasz, felfelé viszont a 360 fogta meg a forint gyengülését. Várhatóan a következő napokban is ez a két szélső érték határozza majd meg a jegyzést a széles sávban.

Kedd reggel 353 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a hétfő esti árfolyamhoz képest a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban is a 355-ös szint, a tágabban vett 350-360-as széles sáv közepe határozta meg a jegyzést. Várhatóan a következő napokban is itt ingadozhat a forint a nemzetközi hangulat függvényében. A dollárral szemben most 323,65-nél járunk, míg az angol font 403,6 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is hasonló, kismértékű erősödéssel kezdett, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 0,9%-kal erősödött a dollárral szemben ma reggelre.

Az amerikai deviza az euróval szemben érezhető erősödést mutatott hétfőn, ennek köszönhetően 1,09 közelébe süllyedt a jegyzés. Most 1,0912-nél jár, ezzel megtorpant a dollár erősödése egyelőre. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött reggelre a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos javulást mutat.

Címlapkép: Getty Images