Hirtelen esni kezdett a forint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Már a hétfő délutáni forinteséssel is visszakerült a 350 feletti tartományba az euró árfolyama, aztán kedden egész nap 350 felett tartózkodtak a jegyzések, szerda reggel pedig az egyébként is borongós nemzetközi befektetői hangulatban hirtelen tovább kezdett esni a forint. Az utóbbi háromnegyed órában 351-ről 353 közelébe ugrott az euró jegyzése és vele párhuzamosan a dolláré 324 alattról 326 közelébe ugrott. Szokatlan módon most a többi régiós deviza nem esett, kivéve az orosz rubel.